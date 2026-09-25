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Павел Погребняк: Дзюба побил все рекорды в РПЛ — уже можно сосредоточиться на бизнесе

Павел Погребняк: Дзюба побил все рекорды в РПЛ — уже можно сосредоточиться на бизнесе
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Известный российский экс-футболист Павел Погребняк считает, что нападающему Артёму Дзюбе пора сконцентрироваться на бизнесе. Форвард не нашёл новый клуб и пребывает в статусе свободного агента.

«Мы Артёма ждём на ежегодном турнире в манеже «Спартака». Я как воспитанник тоже собираюсь. Там он точно будет полезен. Дзюба побил все рекорды в российском чемпионате — уже можно сосредоточиться на бизнесе», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзюба начал карьеру в московском «Спартаке», затем играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит». С клубом из Санкт-Петербурга он четырежды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, дважды выигрывал Кубок страны. Последним клубом Дзюбы был тольяттинский «Акрон», который он покинул в мае этого года.

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