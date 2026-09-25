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Павел Погребняк: все команды РПЛ испытывают проблемы в игре

Павел Погребняк: все команды РПЛ испытывают проблемы в игре
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Бывший российский футболист Павел Погребняк выразил мнение, что все команды Альфа-Банк РПЛ испытывают проблемы в игре в текущем сезоне. На осеннюю паузу лидером чемпионата России ушёл «Краснодар». «Быки» набрали 21 очко в девяти матчах. На второй строчке расположился «Спартак», на третьей — «Динамо» Москва.

«Нет команды, которая произвела впечатление на данном этапе. Все команды РПЛ испытывают проблемы в игре. Тем интереснее чемпионская гонка. Такое же происходит последние два или три года», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующим чемпионом России является «Зенит».

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