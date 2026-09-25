Вагнер Лав раскрыл, почему решил завершить карьеру футболиста

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Вагнеру 42 года.

— Расскажи, как ты решился уйти из футбола? Всё-таки ты находился и находишься в прекрасной форме. Дело не в ней?

— Нет-нет, я не закончил в силу травм, я всё ещё в хорошей физической форме. 26 сентября вы все увидите (смеётся). Мне было важно принять решение самому. Вот если бы меня попросили уйти, это был бы не лучший сценарий. И вот сейчас, на мой взгляд, случился хороший момент, чтобы закончить. Многие клубы хотели бы, чтобы я продолжал, но я уже сделал всё, что хотел. Ну и, конечно, я возобновлю карьеру, если меня позовёт ЦСКА (смеётся), — приводит слова Вагнера пресс-служба ЦСКА.