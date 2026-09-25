Экс-игрок «Локомотива» и сборной Нигерии: надеюсь, Батраков станет суперзвездой

Экс-полузащитник «Кубани», «Локомотива» и сборной Нигерии, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 Сани Кейта высказался о российском полузащитнике Алексее Батракове, который минувшим летом перебрался в турецкий «Галатасарай».

«Батраков показывает себя очень хорошо. Надеюсь, он продолжит прогрессировать и станет мировой суперзвездой. Ещё в российской сборной могу выделить Головина — микст класса и опыта», — сказал Кейта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В августе Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.