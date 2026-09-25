Ван Дейк одним словом оценил скандальный гол сборной Германии в ворота Нидерландов

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк одним словом негативно отозвался о голе сборной Германии в ворота нидерландцев. Команды встретились в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА, игра завершилась со счётом 1:1.

Германия забила свой гол, когда один из нидерландских футболистов лежал на газоне по причине травмы. Ван Дейк после матча в эфире телеканала Sport1 эмоционально назвал этот гол одним словом: «Позор».

Напомним, прошедший накануне матч стал первым во главе сборных для новых главных тренеров Германии и Нидерландов — Юргена Клоппа и Хави соответственно. Во 2-м туре Лиги наций Нидерланды сыграют на выезде с Сербией. Встреча запланирована на воскресенье, 27 сентября. В тот же день национальная команда