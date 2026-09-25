Черников заявил о жёсткой и провокационной игре соперников против Джона Кордобы

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил, что соперники жёстко играют против нападающего команды Джона Кордобы и провоцируют его. В матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» колумбийский форвард получил жёлтую карточку. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

— В матче с «Оренбургом» у Кордобы было несколько стычек с защитниками соперника. Видишь ли особое судейство по отношению к Джону?

— С первого дня в нашем клубе Джон такой эмоциональный парень. Против него играют на грани фола, где‑то даже не свистят. Конечно, будь на его месте любой игрок, это не может нравиться, когда против тебя играют откровенно жёстко и провоцируют. На это закрывают глаза. В любом случае Джон наш капитан, один из ключевых игроков. То, что он вернулся после травмы, не может не радо