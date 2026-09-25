Непомнящий: сегодняшняя игра «Спартака» не подходит Дзюбе, но это не трагедия для Артёма

Российский тренер Валерий Непомнящий порассуждал на тему возможного возвращения нападающего Артёма Дзюбы в «Спартак». Ранее форвард покинул «Акрон» на правах свободного агента.

«Честно говоря, у меня сомнения насчёт полезности Дзюбы в «Спартаке». Дело в том, что купили Даку, который примерно того же амплуа. Кроме того, забивает Угальде. Сегодняшняя игра «Спартака» не подходит для Дзюбы. Я не имею ничего против истории с возвращением воспитанника в родной клуб, но в сегодняшних реалиях слишком надумано, что Дзюба придёт в «Спартак» и всё стало замечательно. Я не думаю, что его так легко приняли бы фанаты. Для «Спартака» это не весомая потеря, что они не взяли Дзюбу. Не думаю, что это трагедия и для Артёма. Думаю, он был был более ярок в другой команде, чем в сегодняшнем «Спартаке», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.