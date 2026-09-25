Аршавин объяснил большое количество внутренних трансферов в РПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил большое количество внутренних переходов футболистов в рамках Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в минувшее трансферное окно. Так, летом из «Локомотива» в «Зенит» перешёл полузащитник Артём Карпукас, а экс-нападающий железнодорожников Дмитрий Воробьёв стал игроком «Краснодара».

«Во-первых, лимит тебе (обратился к Тимуру Гурцкая. – Прим. «Чемпионата») сразу вдогонку. Лимит повлиял, потому что у всех коробочка полна и все пошли, конечно, за русскими футболистами, а их квалифицированных мало. Молодых, я думаю, глобально никто не смотрит. Только некоторые клубы. Ну и это рискованно», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».