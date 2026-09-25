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Австралия — Бразилия: стартовый состав бразильской сборной на товарищеский матч 25 сентября 2026 года

Дуглас Сантос — в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Австралией
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Сегодня, 25 сентября, состоится товарищеский матч сборных Австралии и Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 по московскому времени. Сборная Бразилии объявила стартовый состав на матч. С первых минут на поле выйдет защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
25 сентября 2026, пятница. 13:00 МСК
Австралия
Перерыв
0 : 0
Бразилия

Стартовый состав сборной Бразилии

Вратарь: Уго Соуза.
Защитники: Дуглас Сантос, Маркиньос, Матеузиньо, Витор Рейс.
Полузащитники: Данило, Бруно Гимарайнс, Рафинья.
Нападающие: Эстевао, Эндрик, Винисиус Жуниор.

Официально эту встреч