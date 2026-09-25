Дуглас Сантос — в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Австралией
Сегодня, 25 сентября, состоится товарищеский матч сборных Австралии и Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 по московскому времени. Сборная Бразилии объявила стартовый состав на матч. С первых минут на поле выйдет защитник «Зенита» Дуглас Сантос.
Стартовый состав сборной Бразилии
Вратарь: Уго Соуза.
Защитники: Дуглас Сантос, Маркиньос, Матеузиньо, Витор Рейс.
Полузащитники: Данило, Бруно Гимарайнс, Рафинья.
Нападающие: Эстевао, Эндрик, Винисиус Жуниор.
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