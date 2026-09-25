Экс-игрок «Локомотива» и сборной Нигерии Кейта: мечтаю поработать в России

Экс-полузащитник «Кубани», московского «Локомотива» и сборной Нигерии, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 Сани Кейта заявил о желании найти тренерскую работу в России. Он признался, что будет благодарен любому российскому клубу, который предоставит ему вариант трудоустройства.

«Я мечтаю тренировать в России и ищу возможность показать, что могу предложить. Это желание по-прежнему со мной, и я надеюсь получить шанс поработать где-нибудь в России. Я определённо приму такую возможность с большой благодарностью», — рассказал Сани Кейта в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.