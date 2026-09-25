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Валерий Филатов: не хочу, чтобы Галактионов уходил из «Локомотива», — не он один виноват

Валерий Филатов: не хочу, чтобы Галактионов уходил из «Локомотива», — не он один виноват
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове. Филатов отметил, что не хотел бы, чтобы российский специалист покидал клуб. Галактионов тренирует красно-зелёных с 2022 года.

«Я не могу говорить за Галактионова, к тому же я не в курсе его мыслей уйти из «Локомотива». Но на данный момент я не хотел бы, чтобы он покидал клуб. Всем и так надо успокоиться, проанализировать ситуацию, а если ещё и смена тренера случится… В сложившейся ситуации виноват не один Галактионов», — сказал Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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