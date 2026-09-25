Непомнящий: матчи сборной России нужны всегда — это вершина спортивной жизни игрока

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о товарищеских матчах сборной России по футболу.

«Я слежу за сборной. Это наша история. Когда меня спрашивают о необходимости игр для сборной, я всегда говорю: «Игры сборной нужны всегда». На это есть несколько причин. Первая — для каждого игрока вызов в сборную — вершина его карьеры и спортивной биографии. Когда какого-либо игрока приглашают в сборную, это оценка его спортивной жизни. Второе — что бы мы ни говорили, матчи сборной привлекают интерес. РФС очень хорошо организовывает эти встречи, и они оставляют приятное впечатление. Иран и Нигерия — очень статусные команды. Важно и полезно проверить наших игроков на этом уровне. Да, нам не хватает европейских стандартов, но на уровне сборной мы участвуем в этом. Иран и Нигерия годятся для этого», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.