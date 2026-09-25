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Опубликован рейтинг лучших игроков РПЛ по количеству передач под удар

Опубликован рейтинг лучших игроков РПЛ по количеству передач под удар
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Телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших игроков Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по количеству передач под удар. Так, лидером рейтинга стал полузащитник московского «Динамо» Бителло, у которого 21 такая передача при 861 минуте игрового времени.

Топ-6 футболистов РПЛ по количеству передач под удар выглядит следующим образом:

1. Бителло, «Динамо» Москва, – 21 (861 мин.).
2. Маркиньос, «Спартак», – 19 (768 мин.).
3. Иван Комаров, «Ростов», – 16 (775 мин.).
4. Иван Обляков, ЦСКА, – 15 (857 мин.).
5. Максим Глушенков, «Зенит», – 13 (683 мин.).
6. Роберто Фернандес, «Акрон», – 13 (696 мин.).

Лидером чемпионата России по состоянию на сегодняшний день является «Краснодар», набравший 21 очко по результатам девяти проведённых матчей.

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