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Австралия — Бразилия: прямая онлайн-трансляция матча сборных началась, 25 сентября 2026 года

Австралия — Бразилия: онлайн-трансляция матча началась
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Сегодня, 25 сентября, проходит товарищеский матч сборных Австралии и Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени. Официально эту встречу в России не показывают. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
25 сентября 2026, пятница. 13:00 МСК
Австралия
Перерыв
0 : 0
Бразилия

Отметим, что за всю историю футбола эти сборные лишь трижды встречались между собой (две товарищеские игры и встреча на чемпионате мира 2006 года). Все матчи выиграла Бразилия с общим счётом 12:0.

Минувшим летом Бразилия и Австралия выступали на ЧМ-2026. Бразильцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Норвегии. Австралийцы вылетели в 1/16 финала от Египта.

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