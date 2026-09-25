Австралия — Бразилия: онлайн-трансляция матча началась

Сегодня, 25 сентября, проходит товарищеский матч сборных Австралии и Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени. Официально эту встречу в России не показывают. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отметим, что за всю историю футбола эти сборные лишь трижды встречались между собой (две товарищеские игры и встреча на чемпионате мира 2006 года). Все матчи выиграла Бразилия с общим счётом 12:0.

Минувшим летом Бразилия и Австралия выступали на ЧМ-2026. Бразильцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Норвегии. Австралийцы вылетели в 1/16 финала от Египта.