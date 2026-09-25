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В «Динамо» Махачкала прояснили ситуацию с возможным подписанием Далера Кузяева

В «Динамо» Махачкала прояснили ситуацию с возможным подписанием Далера Кузяева
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прояснил ситуацию с возможным подписанием Далера Кузяева.

«Сейчас схема одна: если игрок — свободный агент, решение принимается только после комитета по статусу футболистов. Как только он пройдёт, все будут объявлять о своих подписаниях. С Кузяевым всё возможно, но без этого решения ни один клуб не заявит свободного агента. А зачем бежать вперёд паровоза?» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кузяев выступал за «Рубин» с осени 2025 года. Он присоединился к казанцам на правах свободного агента после ухода из французского «Гавра». В составе «Рубина» Далер успел сыграть 19 матчей, не записав на свой счёт ни одного результативного действия.

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