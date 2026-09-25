Николай Наумов: Дзюбе лучше завершить карьеру для его же здоровья

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном завершении карьеры нападающего Артёма Дзюбы.

«Многие мастера, которые ещё не наигрались, живут с ощущением, что у них ещё есть силы и всего хватает. Такие игроки, как правило, пытаются продлить свою карьеру и едут в ближнее зарубежье, как в своё время поехал в Казахстан Аршавин. У Дзюбы чувство, что он ещё не наигрался. Для его здоровья и пользы лучше завершить карьеру. С его комплекцией тяжело набрать форму. Вряд ли его возьмут клубы РПЛ. Большинство наших клубов играют в прессинг, а прессинговать — быстро двигаться. Для Дзюбы сегодня это тяжёлая задача, поэтому ему лучше завершить карьеру. Нужно смириться с тем, что нельзя вернуть время. Есть много разных работ в футболе, где можно себя реализовать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.