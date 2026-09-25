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Созин: Дзюба и Акинфеев — легенды нашего футбола, они не должны уходить так тихо

Созин: Дзюба и Акинфеев — легенды нашего футбола, они не должны уходить так тихо
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном завершении карьеры вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Артёма Дзюбы.

«Есть два футболиста, которые олицетворяют российский футбол в последние десятилетия, – это Дзюба и Акинфеев. Заслуженные легенды нашего футбола – с отличным чемпионатом мира, еврокубками и множеством трофеев. И то, что сейчас с ними происходит, мне не нравится. Такие легенды не должны так тихо уходить.

Я не говорю, что Дзюбе должны дать контракт «Спартак» или «Зенит». Но человека отблагодарить надо. С полным стадионом, с красивым прощальным матчем.

В истории с Акинфеевым – туман. Человек говорит, что хочет играть, но не играет. Травмы или ещё что-то – непонятно. При этом ЦСКА берёт летом вроде как третьего вратаря, который в перспективе вообще может стать первым.

Будет грустно, если Дзюба в итоге уйдёт вот так вот тихо, просто оставив в РПЛ «Акрон», а Игорь так и не вернётся перед завершением карьеры в старт ЦСКА», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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