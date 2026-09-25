Джику отреагировал на информацию о новом контракте со «Спартаком»

Ганский защитник «Спартака» Александер Джику отреагировал на информацию, что он согласился продлить контракт с московским клубом. Ранее издание GhanaSoccerNet сообщило, что 32-летний футболист готов пролонгировать истекающее в 2027 году соглашение с красно-белыми.

«Я эти новости не читал. Для меня это неправда. Конечно, если получится остаться в «Спартаке» как можно дольше, я буду рад», – приводит слова Джику «Матч ТВ».

Александер Джику выступает за московский «Спартак» с 2025 года. Прежде ганский защитник выступал за такие команды, как «Фенербахче», «Страсбург», «Кан» и «Бастия». С 2020 года Джику играет за национальную команду Ганы.