Павел Погребняк объяснил, в чём сложность адаптации Алексея Батракова в «Галатасарае»

Бывший российский футболист Павел Погребняк объяснил, в чём сложность адаптации полузащитника Алексея Батракова в турецком «Галатасарае». К стамбульскому клубу хавбек присоединился минувшим летом.

«Дело не в Батракове, а в том, что пока не может играть Осимхен. Без него это другая команда, а адаптация для Батракова становится тяжелее, потому что нет результата и забивного форварда. Адаптация на 80 процентов зависит от результатов. Но у меня положительное впечатление от Батракова. Я думаю, всё будет нормально. Он не тушуется, уже даёт голевые передачи», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.