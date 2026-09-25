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Павел Погребняк объяснил, в чём сложность адаптации Алексея Батракова в «Галатасарае»

Павел Погребняк объяснил, в чём сложность адаптации Алексея Батракова в «Галатасарае»
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Бывший российский футболист Павел Погребняк объяснил, в чём сложность адаптации полузащитника Алексея Батракова в турецком «Галатасарае». К стамбульскому клубу хавбек присоединился минувшим летом.

«Дело не в Батракове, а в том, что пока не может играть Осимхен. Без него это другая команда, а адаптация для Батракова становится тяжелее, потому что нет результата и забивного форварда. Адаптация на 80 процентов зависит от результатов. Но у меня положительное впечатление от Батракова. Я думаю, всё будет нормально. Он не тушуется, уже даёт голевые передачи», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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