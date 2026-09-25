АПЛ, Бундеслига, Ла Лига и Серия А выступили с призывом к реформам в ФИФА

АПЛ, Бундеслига, Ла Лига и Серия А выпустили совместное заявление с призывом к реформам в Международной футбольной федерации (ФИФА). Ранее организация подверглась критике из-за планов по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира. Отметим, что на март 2027 года запланированы выборы президента Международной федерации футбола. Сейчас эту должность занимает Джанни Инфантино.

«В последние годы устоявшиеся основы футбола оказались под угрозой из-за фундаментальной проблемы в системе управления: президент ФИФА активно продвигал идеи, основанные на эксплуатации, вместо того чтобы защищать от них спорт. И, хотя заинтересованные стороны в конечном счете добились отказа от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), условия, приведшие к его появлению, никуда не делись.

Президент ФИФА признал необходимость реформ, однако поверхностных изменений процедурного характера недостаточно. Необходима фундаментальная реформа управления, чтобы восстановить чёткие границы деятельности ФИФА и обеспечить уверенность в том, что рассмотрение конкретных дисциплинарных дел надёжно защищено от политического вмешательства», — сказано в заявлении.