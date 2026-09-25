«Это абсурд». Вирджил ван Дейк выступил с жалобой на календарь матчей в футболе

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк пожаловался на календарь матчей в футболе. По словам ван Дейка, игр сейчас стало слишком много.

«Жаловался (на календарь. — Прим. «Чемпионата») почти каждый игрок, но ФИФА, похоже, этого не слышит. Только что закончился чемпионат мира, всего пару месяцев назад, так к чему такая спешка? Зачем так скоро возвращаться к международным играм? Нагрузка на игроков чрезмерна. Бробби был в великолепной форме, а теперь он травмирован (нападающий Нидерландов получил повреждение в матче Лиги наций с Германией. — Прим. «Чемпионата»). Как избежать травм, если футболисты играют один матч в воскресенье, а другой — всего через несколько дней? Это абсурд. Я не хочу слишком много говорить на эту тему, чтобы не навлечь на себя проблем, но ФИФА действительно должна пересмотреть календарь. За последствия платят игроки», — приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo.