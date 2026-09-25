Николай Наумов: хорошим вариантом для «Локомотива» будет встряска в виде смены тренера

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что железнодорожникам может помочь смена тренера. Сейчас команду возглавляет Михаил Галактионов.

«Мне очень жаль, и я соболезную Галактионову в связи с большим горем в его семье. Однако дело в том, что, когда у команды такой отрицательный результат и видно, что команда не готова к сезону, это приводит к тому, что «Локомотив» внизу таблицы. Хорошим вариантом для команды была бы встряска в виде смены главного тренера. Это зачастую работает. Только нужно выбрать тренера, который может быстро исправить ситуацию. Приход нового тренера мобилизует игроков. Они будут стараться и вытягиваться. Нужен тренер, который выжмет максимум из сегодняшнего состава, чтобы поправить ситуацию. Такая встряска для «Локомотива» в сегодняшней ситуации была бы полезна.

В своё время я сталкивался с такой ситуацией, когда пришлось расставаться с Рахимовым и срочно приглашать в команду Сёмина. Он действительно очень быстро поправил положение. Сёмин пришёл к 8-му туру и сделал очень многое. Мы поднялись на четвёртое место, отставая от второго места на одно очко. Главное то, что Сёмин быстро поправил ситуацию без новых трансферов в тот год. Думаю, можно сделать то же самое и сейчас», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.