«Я не слышал свистка». Киммих ответил на слова ван Дейка про «позор» сборной Германии

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих ответил на претензию защитника сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка, который назвал гол немецкой команды «позором». Германия забила свой гол в матче Лиги наций (1:1), когда один из нидерландских футболистов лежал на газоне по причине травмы. Ван Дейк после матча в эфире телеканала Sport1 эмоционально назвал этот гол одним словом: «Позор».

«Обвинение ван Дейка не является обдуманным. Я отдал пас партнёру, он сделал навес, и мы забили гол. Судья останавливает игру, особенно когда у игрока травма головы. В обязанности судьи входит определить, насколько серьёзна травма игрока. Я не слышал свистка, поэтому игра продолжилась