Джуд Беллингем второй год подряд признан лучшим английским футболистом

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим английским футболистом года, о чём было объявлено официально. Он получил эту награду второй раз подряд.

Фото: Соцсети сборной Англии

Джуд Беллингем защищает цвета «Реала» с лета 2023 года. Текущий контракт 23‑летнего хавбека действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне он не выиграл трофеев с «Реалом», но был одним из ключевых игроков сборной Англии на ЧМ-2026. Британцы завоевали бронзовые медали мирового первенства.

В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах за клуб во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает Беллингема в € 160 млн.