Игрок «Краснодара» Оздоев: «Зенит» для меня навсегда в сердце

Футболист «Краснодара» Магомед Оздоев высказался в преддверии матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом», а также заявил, что санкт-петербургский клуб для него навсегда останется в сердце. Ранее хавбек выступал за сине-бело-голубых, в составе которых становился чемпионом России. Игра «Краснодар» — «Зенит» пройдёт на «Ozon Арене» 10 октября.

— Для вас матч против «Зенита» будет особым?

— Это будет интересный матч, к нему надо хорошо подготовиться. Но он не будет для меня особым, особых матчей