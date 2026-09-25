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Игрок «Краснодара» Оздоев: «Зенит» для меня навсегда в сердце

Игрок «Краснодара» Оздоев: «Зенит» для меня навсегда в сердце
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Футболист «Краснодара» Магомед Оздоев высказался в преддверии матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом», а также заявил, что санкт-петербургский клуб для него навсегда останется в сердце. Ранее хавбек выступал за сине-бело-голубых, в составе которых становился чемпионом России. Игра «Краснодар» — «Зенит» пройдёт на «Ozon Арене» 10 октября.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Для вас матч против «Зенита» будет особым?
— Это будет интересный матч, к нему надо хорошо подготовиться. Но он не будет для меня особым, особых матчей