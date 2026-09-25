Созин: то, что Дзюба почти в 40 лет хочет играть в «Спартаке», — это утопия

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в один из российских топ-клубов.

«Я не вижу Дзюбу в «Спартаке». Как и в другом топ-клубе, куда хочет Артём. В больших командах есть свои заслуженные лидеры, своя «химия». Возьмём «Спартак» – там есть Барко, Зобнин, Умяров. А тут человек со своей линией, своим характером. Он может этого не хотеть, но разрушить сложившуюся гармонию. То, что Дзюба хочет играть почти в 40 лет в «Спартаке», – это утопия.

В топ-клубах Артёму не позволят делать то, что разрешат в командах второй восьмёрки. «Факел», «Родина», Махачкала – я даже все клубы, которым Артём бы мог пригодиться, не буду перечислять. Это всё ещё футболист, который на уровне РПЛ может принести пользу: в условном «Факеле» на него бы играла вся команда, где-то сам Артём мог бы позволить себе не отработать в обороне. Он бы тащил клуб за собой, как вытащил «Акрон» – без него команда бы была в Первой лиге.

Но в «Спартаке» так не получится. Надо реально оценивать свои возможности. Это отличный игрок для РПЛ, но не для топ-клуба РПЛ», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».