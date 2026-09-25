15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турция — Франция: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед матчем Лиги наций 25 сентября 2026 года

Турция — Франция: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Турции и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Коджаэли» в Измите. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч этих соперников.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять очных матчей Турции и Франции:

  • 08.06.2019, отборочный матч Евро‑2020, Турция — Франция — 2:0;
  • 14.10.2019, отборочный матч Евро‑2020, Франция — Турция — 1:1;
  • 05.06.2009, товарищеский матч, Франция — Турция — 1:0;
  • 26.06.2003, Кубок конфедераций, Франция — Турция — 3:2;
  • 15.11.2000, товарищеский матч, Турция — Франция — 0:4.

Во 2-м туре группового этапа Турция встретится с Италией 28 сентября, а Франция в этот же день проведёт матч с Бельгией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

Материалы по теме
Турция — Франция. Где Зидан, там победа
Турция — Франция. Где Зидан, там победа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android