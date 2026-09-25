Турция — Франция: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Турции и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Коджаэли» в Измите. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч этих соперников.

Последние пять очных матчей Турции и Франции:

08.06.2019, отборочный матч Евро‑2020, Турция — Франция — 2:0;

14.10.2019, отборочный матч Евро‑2020, Франция — Турция — 1:1;

05.06.2009, товарищеский матч, Франция — Турция — 1:0;

26.06.2003, Кубок конфедераций, Франция — Турция — 3:2;

15.11.2000, товарищеский матч, Турция — Франция — 0:4.

Во 2-м туре группового этапа Турция встретится с Италией 28 сентября, а Франция в этот же день проведёт матч с Бельгией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.