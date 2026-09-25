Мусиала досрочно покинул расположение сборной Германии из-за травмы

Полузащитник Джамал Мусиала досрочно покинул расположение сборной Германии из-за полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенской «Баварии» в социальной сети X.

«Джамал Мусиала досрочно покинул расположение сборной Германии из-за мышечной травмы. Выздоравливай скорее, Джамал», — сказано в сообщении пресс-службы мюнхенцев.

Накануне, 24 сентября, сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Нидерландов в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 1:1. В матче 2-го тура немцы встретятся со сборной Греции. Матч пройдёт 27 сентября на стадионе «ВВК-Арена».