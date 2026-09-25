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Сборная России U16 обыграла Беларусь

Сборная России U16 обыграла Беларусь
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В пятницу, 25 сентября, юношеская сборная России U16 провела первый товарищеский матч в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Встреча со сверстниками из Беларуси в Минске завершилась победой россиян со счётом 2:1.

Счёт в матче на восьмой минуте открыл Георгий Сафронов, сыграв на добивании с линии штрафной после удара партнёра. Хозяева поля смогли отыграться на 62-й минуте, реализовав пенальти. На 78-й минуте вратарь белорусской команды неудачно сыграл на выходе и срезал мяч в сторону собственных ворот. Защитник Глеб Бордачёв попытался спасти положение, но от его ноги мяч залетел в сетку. Этот автогол стал решающим в матче, который завершился победой сборной России со счётом 2:1.

28-го сентября сборная России U16 проведёт второй товарищеский матч с Беларусью.

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