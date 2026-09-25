Сборная Бразилии с Дугласом Сантосом не смогла обыграть Австралию в товарищеском матче

Сегодня, 25 сентября, состоялся товарищеский матч сборных Австралии и Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол на 68-й минуте матча забил австралиец Нестори Иранкунда. Однако на 90+5-й минуте бразильцы сравняли счёт усилиями Райана, которому ассистировал Рафинья.

Отметим, что в стартовом составе Бразилии вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Он провёл на поле большую часть матча и был заменён на 76-й минуте.

Примечательно, что за всю историю футбола эти сборные до сегодняшнего матча лишь трижды встречались между собой (две товарищеские игры и встреча на чемпионате мира 2006 года). Все матчи выиграла Бразилия с общим счётом 12:0.