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Сборная Бразилии с Дугласом Сантосом не смогла обыграть Австралию в товарищеском матче

Сборная Бразилии с Дугласом Сантосом не смогла обыграть Австралию в товарищеском матче
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Сегодня, 25 сентября, состоялся товарищеский матч сборных Австралии и Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
25 сентября 2026, пятница. 13:00 МСК
Австралия
Окончен
1 : 1
Бразилия
1:0 Иранкунда – 68'     1:1 Райан – 90+5'    

Первый гол на 68-й минуте матча забил австралиец Нестори Иранкунда. Однако на 90+5-й минуте бразильцы сравняли счёт усилиями Райана, которому ассистировал Рафинья.

Отметим, что в стартовом составе Бразилии вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Он провёл на поле большую часть матча и был заменён на 76-й минуте.

Примечательно, что за всю историю футбола эти сборные до сегодняшнего матча лишь трижды встречались между собой (две товарищеские игры и встреча на чемпионате мира 2006 года). Все матчи выиграла Бразилия с общим счётом 12:0.

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