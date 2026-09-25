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Аршавин ответил, почему «Зенит» не захотел переплачивать за Александра Головина

Аршавин ответил, почему «Зенит» не захотел переплачивать за Александра Головина
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, почему сине-бело-голубые на стали переплачивать за полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Сообщалось, что в летнее трансферное окно «Зенит» был близок к приобретению хавбека.

— Ты ассоциируешься у всех с «Зенитом» и знаешь больше, почему клуб не захотел переплатить за Головина?
— Я думаю, что хотели продать Луиса Энрике и на эти деньги, скорее всего, думаю, купили бы Головина. Но этого не случилось. Думаю, «Зенит» рассматривал все опции, которые у него есть на данный момент, чтобы взять Головина. Но не сложилось. Ну и зарплату большую слишком просит Саша, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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