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Валерий Непомнящий: сожалею, что Дзюба не будет играть до зимы

Валерий Непомнящий: сожалею, что Дзюба не будет играть до зимы
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о ситуации в карьере нападающего Артёма Дзюбы. Футболист не смог найти новый клуб в летнее трансферное окно и дозаявочный период. Теперь он останется без клуба как минимум до зимы.

«Я сожалею, что Дзюба не будет играть до зимы. Сожалею, но ничего не поделаешь. У меня нет никакого совета или рекомендации. Это же такое интимное состояние: хочется играть или нет. Это внутреннее дело. Мне нечего посоветовать Артёму. Я знаю, что Дзюба хотел в клуб, который борется за трофеи. У нас даже в кулуарах были разговоры, куда бы ему можно было пойти. Кроме «Зенита» и «Спартака», с которыми у него своя история, в любые другие команды Артём мог бы пойти. Это моё мнение, которое ни с чьим не совпадает. Почему-то никому он не пригодился», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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