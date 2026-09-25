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Рафаэль Варан охарактеризовал Зинедина Зидана как тренера

Рафаэль Варан охарактеризовал Зинедина Зидана как тренера
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Бывший защитник сборной Франции и мадридского «Реала» Рафаэль Варан охарактеризовал возглавляющего национальную французскую команду Зинедина Зидана. Ранее Варан работал с Зиданом в «Реале».

«Он больше сосредоточен на индивидуальной стороне. Это тренер, который любит работать на доверии. С игроками он всегда выстраивает личные отношения, а ошибки футболистов берёт на себя. Это тренер, который побуждает тебя пробовать и не сомневаться в себе. У Зидана особенная связь с игроками, я помню это по матчам Лиги чемпионов. Лучше всего, конечно, его характеризует спокойствие. Каким бы важным ни был матч, мы всегда знали, что всё давление на себя заберёт именно он», — приводит слова Варана Ataque Futbolero в социальной сети X.

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