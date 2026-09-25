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«Локомотив» объявил об увольнении спортивного директора

«Локомотив» объявил об увольнении спортивного директора
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об увольнении спортивного директора Дмитрия Ульянова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Договор со спортивным директором «Локомотива» расторгнут по соглашению сторон. Дмитрий Николаевич занимал должность с конца ноября 2022 года. За четыре года с Ульяновым во главе спортивного блока наша команда добилась определённой стабилизации состава, а в сезоне-2025/26 завоевала бронзу чемпионата.

Коллектив и руководство ФК «Локомотив» благодарит Дмитрия Николаевича за проделанную работу и весомый вклад в развитие клуба. Желаем всевозможных успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба железнодорожников.

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