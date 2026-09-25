Павел Погребняк: положительные результаты «Локомотива» — дело времени

Российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о результатах московского «Локомотива». Команда провалила старт сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. По итогам девяти стартовых туров команда идёт на 14-м месте в турнирной таблице, набрав семь очков.

«Да, «Локомотив» находится внизу таблицы, но положительные результаты — дело времени. Понятно, что их состав не позволяет бороться за чемпионство. Однако, думаю, в семёрке «Локомотив» мы увидим. Внизу есть команды, которые там безоговорочно останутся», — сказал Павел Погребняк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.