Армения — Латвия: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С), в котором встретятся сборные Армении и Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре группового этапа Армения встретится с Черногорией 28 сентября, а Латвия в этот же день проведёт матч с Кипром.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.