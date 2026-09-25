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Армения — Латвия: прямая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 19:00 мск 25 сентября 2026 года

Армения — Латвия: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С), в котором встретятся сборные Армении и Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре группового этапа Армения встретится с Черногорией 28 сентября, а Латвия в этот же день проведёт матч с Кипром.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

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