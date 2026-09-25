Вагнер Лав рассказал, что бы посоветовал бразильским игрокам относительно перехода в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав рассказал, какой совет дал бы бразильским игрокам относительно возможного перехода в тот или иной клуб Альфа-Банк РПЛ.

— Представим, что на вашей передаче обсуждают возможность бразильских игроков переехать в чемпионат России. Что ты скажешь?

— Я бы ответил, что переезд в Россию — это замечательный опыт. Вне зависимости от отсутствия еврокубков сейчас это большой чемпионат с разнообразными командами с классными игроками. Тем более в России сейчас замечательная инфраструктура, построенная к чемпионату мира. Я бы точно посоветовал! — приводит слова Вагнера пресс-служба ЦСКА.