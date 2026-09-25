«Динамо» Махачкала объявило о трансфере Далера Кузяева

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о переходе в клуб российского полузащитника Далера Кузяева. 33-летний хавбек присоединился к махачкалинцам на правах свободного агента.

Прошлый сезон Кузяев провёл в составе казанского «Рубина», за который Далер успел сыграть 19 матчей, не записав на свой счёт ни одного результативного действия.

«Соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона. Для выступлений за наш клуб новобранец выбрал номер 14. Далер, добро пожаловать в Дагестан!» — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо» из Махачкалы, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

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