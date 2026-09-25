Александр Кержаков выдвинул версию, кого следующим из тренеров РПЛ уволят

Бывший нападающий московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков полагает, что следующим тренером клубов Альфа-Банк РПЛ, который лишится своей работы, будет Франк Артига из «Рубина». Ранее «Ростов» уволил Джонатана Альбу, а «Родина» — Хуана Диаса.

— Когда ты у нас был, ты пожелал, чтобы все испанцы поехали домой. Два поехало.

— Нет, не все. Я говорил о том, что… Ну, про иностранцев некоторых. И два из которых…

— Кого бы ещё, чью отставку мы ещё там ждём?

— Если серьёзно, мне кажется, что Артига. Если дальше они так же продолжат играть и будут такие же результаты… То, я думаю, вполне вероятно, что он, — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».