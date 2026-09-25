Бывший футболист «Анжи» Гасанов арестован по делу о незаконном обороте наркотиков

Бывшего футболиста «Анжи», «Балтики» и махачкалинского «Динамо» Шамиля Гасанова арестовали по делу о незаконном обороте наркотических средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до конца ноября этого года.

«Суд арестовал бывшего игрока футбольного клуба по делу о незаконном обороте наркотических средств. Гагаринский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 ноября 2026 года в отношении Гасанова Шамиля Асхабовича, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. По версии следствия, Гасанов в утреннее время 22 сентября 2026 года приобрёл в одном из подъездов жилого многоквартирного дома «закладку» с наркотическим средством, после чего был задержан сотрудниками полиции», — сказано в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, которое было опубликовано в телеграм-канале.