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Сёмин высказался о несостоявшемся возвращении Дзюбы в «Спартак»

Сёмин высказался о несостоявшемся возвращении Дзюбы в «Спартак»
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о несостоявшемся возвращении нападающего Артёма Дзюбы в московский «Спартак». Игрок остаётся в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

«Невозможно сказать, был бы полезен Дзюба «Спартаку», потому что этот трансфер не состоялся. Спартаковцы видят развитие по-своему, а агенты Дзюбы смотрят на это со своей стороны. Время покажет. У «Спартака» достаточно нападающих. У них есть Даку, Угальде, который заиграл. Там хватает форвардов. Артём — взрослый и опытный человек. Он сам определит, что ему делать дальше. Думаю, ему советчики не нужны. Мы не видели его в игре с прошлого сезона. Как можно сказать, тянет ли он уровень? Я могу ответить только тогда, когда игрок со мной тренируется — тогда я вижу, тянет ли он», – приводит слова Сёмина TIU.

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