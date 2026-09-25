Сёмин высказался о несостоявшемся возвращении Дзюбы в «Спартак»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о несостоявшемся возвращении нападающего Артёма Дзюбы в московский «Спартак». Игрок остаётся в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

«Невозможно сказать, был бы полезен Дзюба «Спартаку», потому что этот трансфер не состоялся. Спартаковцы видят развитие по-своему, а агенты Дзюбы смотрят на это со своей стороны. Время покажет. У «Спартака» достаточно нападающих. У них есть Даку, Угальде, который заиграл. Там хватает форвардов. Артём — взрослый и опытный человек. Он сам определит, что ему делать дальше. Думаю, ему советчики не нужны. Мы не видели его в игре с прошлого сезона. Как можно сказать, тянет ли он уровень? Я могу ответить только тогда, когда игрок со мной тренируется — тогда я вижу, тянет ли он», – приводит слова Сёмина TIU.