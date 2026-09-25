Cесар Навас выразил готовность работать в «Ростове» или «Рубине»

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас выразил готовность работать в российских клубах, за которые выступал. Он заявил, что у него есть лицензии тренера и спортивного директора.

«Когда я завершил свою игровую карьеру, то работал скаутом в «Рубине» с 2019 по 2023 год. После этого я получил лицензию профессионального тренера. На это ушло три года обучения и тренерской практики в футбольных клубах. Также я получил лицензию спортивного директора после двух лет обучения и практики.

Обе лицензии я получил через Королевскую федерацию футбола Испании. Так что последние несколько лет я был занят учёбой и стажировкой в качестве тренера и спортивного директора. Ещё я инвестировал в различные проекты в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса в Мадриде, Барселоне и Валенсии.

Не знаю, что ждёт меня в будущем. Конечно, я хотел бы попробовать себя в качестве тренера или спортивного директора в каком-нибудь крупном клубе. Поэтому последние несколько лет я тратил своё время на получение лицензий.

Если я смогу работать в «Рубине» или «Ростове», это будет потрясающе. Я счастлив быть в Казани и Ростове. Россия — важная часть моей жизни. Я открыт для получения предложений от профессиональных клубов с интересными проектами, будь то работа тренером или спортивным директором. Россия — замечательная страна. Я хочу вернуться в неё и поработать», — цитирует Наваса Metaratings.