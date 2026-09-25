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Кай Хаверц покинул расположение сборной Германии из-за травмы

Кай Хаверц покинул расположение сборной Германии из-за травмы
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Футболист сборной Германии Кай Хаверц получил травму, в связи с чем покинул расположение национальной команды. Он травмировался на 30-й минуте матча Лиги наций с Нидерландами. Игра завершилась со счётом 1:1.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

Хаверц возвращается в расположение «Арсенала», где будет проходить восстановление. Степень тяжести травмы подколенного сухожилия будет определена уже в клубе, сообщает The Athletic.

Ранее также стало известно, что в составе немецкой сборной травмировался полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Он также покидает расположение национальной команды. В следующем туре группового этапа Лиги наций сборная Германии встретится с Грецией (27 сентября).

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