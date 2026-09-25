Вагнер Лав ответил, является ли ЦСКА главным клубом в его карьере

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав ответил на вопрос, является ли армейский клуб главным в его карьере. Ранее Вагнер объявил об уходе из футбола в возрасте 42 лет. 26 сентября он проведёт свой прощальный матч.

— И финальный вопрос: ЦСКА — главный клуб в твоей карьере?

— Без всякого сомнения — да. Я играл во многих больших клубах, играл в командах, у которых в Бразилии есть многомиллионная армия болельщиков, но ЦСКА находится на первом месте в моей жизни. И тут просто не может быть другого выбора. Я живу в Рио, и это мой дом, однако Москва и ЦСКА — мой второй дом. — приводит слова Вагнера пресс-служба ЦСКА.