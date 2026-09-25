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Радимов выразил мнение, что Моуринью уволят из «Реала» ещё до зимы

Радимов выразил мнение, что Моуринью уволят из «Реала» ещё до зимы
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что Жозе Моуринью отправят в отставку с должности главного тренера «Реала» ещё до наступления зимы. Португалец возглавил «сливочных» летом.

«Винисиус, который бороду отрастил, забил на футбол вообще. В следующем матче он должен сесть на скамейку. И самое главное, чудо за € 70 млн купили, которое удаляется в каждом матче, «привозит». Моуринью сейчас со всеми разосрётся, самый главный виновник будет вратарь. Он его посадит, как с Касильясом произошло. И всё. И Хёйсен у него будет звезда номер один. Я думаю, что он не доработает до зимы. Разосрётся с Флорентино Пересом и поедет», — сказал Радимов в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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