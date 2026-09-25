«Манчестер Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ — Орнштейн

Известный журналист и инсайдер Давид Орнштейн сообщает, что «Манчестер Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги. Ожидается, что клуб обжалует вердикт независимой комиссии.

По информации журналиста, санкции в отношении клуба пока не утверждены.

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ предъявила клубу 115 обвинений в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. В частности, «горожан» обвиняли в непредоставлении точной финансовой информации, приведённых неверных данных о компенсациях игрокам и тренерам, а также в нарушении правил прибыльности и устойчивости АПЛ. «Манчестер Сити» последовательно отрицал все обвинения, называя их ложными. Клуб также подавал иски в суды, оспаривая беспристрастность комиссии АПЛ и её юрисдикцию.