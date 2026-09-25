«Муром» объявил об уходе футболиста, который арестован по подозрению в обороте наркотиков

Футбольный клуб «Муром» и защитник Шамиль Гасанов расторгли трудовой договор, сообщает клубная пресс-служба. Уточняется, что контракт был разорван по собственному желанию игрока.

Ранее стало известно, что бывшего футболиста «Анжи», «Балтики» и махачкалинского «Динамо» Шамиля Гасанова арестовали по делу о незаконном обороте наркотических средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до конца ноября этого года.

Гасанова обвинили в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. По версии следствия, Гасанов в утреннее время 22 сентября 2026 года приобрёл в одном из подъездов жилого многоквартирного дома «закладку» с наркотическим средством, после чего был задержан сотрудниками полиции.