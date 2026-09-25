Аршавин объяснил, зачем «Зениту» нужен был Артём Карпукас

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Артёме Карпукасе. Опорный хавбек присоединился к клубу в летнее трансферное окно, перейдя из «Локомотива».

— Андрей Сергеевич, что можете сказать о Карпукасе?

— Он нужен был «Зениту». Во-первых, при нём лучше Барриос играет или выглядит лучше. Потому что Карпукас более оборонительного плана игрок, чем Вендел. Ну и нужен был русский игрок, чтобы была вариация по заменам, чтобы не приходилось Андраде выпускать и Дивеева вперёд [двигать]. И наоборот. Пока всё хорошо, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».