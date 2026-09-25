Турция — Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций началась

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Турции и Франции. Игра проходит на стадионе «Коджаэли» в Измите. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. В прямом эфире игру показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре группового этапа Турция встретится с Италией 28 сентября, а Франция в этот же день проведёт матч с Бельгией.

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.