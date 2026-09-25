Представитель «Сити» отреагировал на новость о признании вины клуба в нарушении ФФП

Представитель «Манчестер Сити» дал комментарий изданию The Athletic относительно новости о признании клуба виновным почти по всем пунктам дела, связанного с нарушениями финансовых правил английской Премьер-лиги.

«Процесс рассмотрения дела в Премьер-лиге продолжается. Многие важные этапы ещё предстоит завершить, и всё это — в условиях строгой конфиденциальности. Таким образом, позиция ФК «Манчестер Сити» остаётся неизменной в соответствии с заявлением клуба от февраля 2023 года.

В течение восьми лет клуб неукоснительно соблюдал надлежащую процедуру, исходя из того, что совет директоров и руководство Премьер-лиги будут действовать как независимый, беспристрастный и справедливый регулятор, свободный от пристрастного влияния», — приводит The Athletic слова представителя «Манчестер Сити».

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ предъявила клубу 115 обвинений в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. В частности, «горожан» обвиняли в непредоставлении точной финансовой информации, приведённых неверных данных о компенсациях игрокам и тренерам, а также в нарушении правил прибыльности и устойчивости АПЛ. «Манчестер Сити» последовательно отрицал все обвинения, называя их ложными. Клуб также подавал иски в суды, оспаривая беспристрастность комиссии АПЛ и её юрисдикцию.